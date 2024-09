Babler sieht sich als "Brandmauer" gegen FPÖ

Spitzenkandidat Andreas Babler hat die SPÖ kurz vor der Wahl zur "Brandmauer" gegen die Freiheitlichen gemacht: "Ich werde alles geben, um eine Speerspitze gegen eine Regierungsbeteiligung zu sein", meinte der SP-Chef bei einer Pressekonferenz am "Platz der Menschenrechte" in Wien. Eine "Mitschuld" gab er der ÖVP, sei diese doch bereit, die FPÖ in eine Regierung zu holen, womit sie Taktik vor Demokratie stelle.

von APA