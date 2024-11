Die Wiener Austria wittert in der Fußball-Bundesliga Morgenluft. Nach einem makellosen Oktober mit insgesamt vier Siegen in Liga und ÖFB-Cup soll der Lauf auch in der 12. Liga-Runde anhalten. Am Sonntag (17.00 Uhr) gastiert Blau-Weiß Linz mitten in einer Schwächephase beim Tabellendritten in Wien. Davor empfängt Austria Klagenfurt den WAC nur vier Tage nach dem Cup-Krimi zum nächsten Kärntner Derby und im Westen hat die WSG Tirol den SCR Altach zu Gast (jeweils 14.30 Uhr).

von APA