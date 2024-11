Bei ihren Kunstversteigerungen in New York hoffen die großen Auktionshäuser in den kommenden Tagen auf eine Wiederbelebung des Marktes und Rekorderlöse. Zu den Höhepunkten dürfte das Gemälde "Das Reich der Lichter" ("L'Empire des Lumières") von René Magritte gehören, das am Dienstag bei Christie's unter den Hammer kommt.

von APA