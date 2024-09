Aufräumarbeiten nach Hochwasser in Niederösterreich

In Niederösterreich hat sich die Hochwassersituation am Mittwoch weiter entspannt. Die Pegel waren großteils im Sinken, die Aufräumarbeiten nach Überschwemmungen gingen weiter. Auch in der Nacht auf Mittwoch war die Feuerwehr mit Auspumparbeiten und Dammwachen beschäftigt, teilte Klaus Stebal vom Landeskommando mit. In Kirchberg an der Pielach (Bezirk St. Pölten) wurde am Dienstag ein Pflegeheim evakuiert, sagte Sonja Kellner, Sprecher des Roten Kreuzes Niederösterreich.

von APA