Auch ORF-Wissenschaftsredaktion sieht "Astro Show" kritisch

So bezeichnete Groiss-Horowitz die "Astro Show" als Unterhaltungssendung und erklärte, der ORF sei sich seines öffentlich-rechtlichen Auftrags bewusst und trage in Österreich regelmäßig mit vielen Sendungen zur Wissenschaftsvermittlung bei. "Wir freuen uns nicht, dass Sie die wissenschaftsjournalistische Arbeit von ORF Wissen als Ausgleich und Rechtfertigung auf die Kritik an der 'Astro Show' genannt haben", kritisiert die ORF Wissen-Redaktionsvertretung. Eine Kritik an der "Astro Show" könne nicht mit einem Verweis auf die wissenschaftsjournalistische Arbeit beantwortet werden. Astrologie sei eine Pseudowissenschaft und weise keine wissenschaftliche Grundlage auf. Gegenteiliges sollte in keinem ORF-Format behauptet werden, heißt es. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann äußerte sich am Dienstag im Zuge der ORF-Programmpräsentation 2025 zur "Astro Show" eher kryptisch: "Die Zukunft der 'Astro Show' steht in den Sternen und die Sterne stehen gut."