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Auch Israel hat jetzt ein ESC-"Eurofan Café" in Wien

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Israels ESC-Beitrag hat nun auch einen Kaffehaus-Partner
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Mit etwas Zeitverzug zu den anderen Teilnehmerländern des Wiener Song Contests hat jetzt auch Israel ein eigenes "Eurofan Café" in der Stadt. Bei der Vorstellung der Aktion der Wiener Kaffeesieder in der vergangenen Woche war das Partnerkaffeehaus für den umstrittensten ESC-Teilnehmer noch nicht bestimmt worden. Nun wurde aber die MQ Kantine im zentral gelegenen Museumsquartier als "Raum für Begegnung, Austausch und gemeinsames Mitfiebern" mit Israels Noam Bettan definiert.

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Seitens der Inhaber streicht man hervor, dass der ESC seit seiner ersten Ausgabe im Jahr 1956 für "Frieden, Zusammenhalt, Völkerverständigung" steht. "In diesem Sinn wird die MQ-Kantine von 3. Mai bis 16. Mai zum 'Eurofan Cafe' für die Fans des israelischen Sängers und Songwriters Noam Bettan, der mit seinem Song 'Michelle' teilnimmt", heißt es in einer vom Echo Medienhaus, einem der Träger der Initiative, an die APA übermittelten Stellungnahme der Lokalbetreiber. Man lade zu "schönen Begegnungen, entspannten Tagen und lustigen Abenden" in das Lokal in Wien-Neubau ein: "Alle sind herzlich eingeladen, und wir möchten betonen, dass es hier nicht um Politik geht, sondern sich in diesen Tagen ALLES um Musik, Kultur, gemeinsam Essen, Trinken, Singen und Tanzen dreht", heißt es.

Die "Eurofan Cafés" sind eine Initiative der Wiener Kaffeesieder gemeinsam mit dem ORF und dem Echo Medienhaus. Mit dem heißgetränktechnischen Neo-Partner für Israel fungieren nun insgesamt 21 teilnehmende Kaffeehäuser als Partnereinrichtungen, gleichsam Pate und Gastgeber für ein oder zwei der heuer 35 Teilnehmerländer in der Bundeshauptstadt. Im Vorfeld des Wiener ESC hatte es eine heftige Debatte über das zu dieser Zeit in den Gazakrieg verstrickten Israels gegeben. Fünf traditionelle ESC-Teilnehmerländer wie Spanien und die Niederlande hatte nach der Zulassung des Landes zum Bewerb ihren eigenen Rückzug angekündigt und sind heuer in der Stadthalle nicht vertreten.

(S E R V I C E - https://vormagazin.at/eurofan-cafe/ )

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