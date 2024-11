Ein am Samstag gestartetes AUA-Flugzeug von Wien nach Mauritius hat in der Nacht auf Sonntag auf Höhe der Region Jeddah in Saudi-Arabien außerplanmäßig aufgrund einer "nicht gewährten Überfluggenehmigung" umdrehen müssen. Wie das Unternehmen auf APA-Anfrage mitteilte, lag "eine allgemeine Genehmigung" des Austrian-Airlines-Fluges OS17 vor. Das Flugzeug landete gegen 5.30 Uhr Früh sicher in Wien, die Fluggäste seien entsprechend umgebucht worden, erklärte die Airline weiter.

von APA