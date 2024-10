Minnesota Wild mit dem Vorarlberger Stürmer Marco Rossi hat in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL in der Nacht auf Freitag auswärts gegen Tampa Bay Lightning 4:2 gewonnen. Rossi steuerte dazu gleich im 1. Drittel einen Assist zum ersten Wild-Tor von Kirill Kaprizow (06:23) bei. Mit dem Assist setzte der 23-Jährige seine Serie von zumindest einem Scorerpunkt in den letzten sechs aufeinanderfolgenden Spielen fort. Er hält nun bei insgesamt 3 Toren und 4 Assists.

von APA