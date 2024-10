In der zweiten Woche der UNO-Artenschutzkonferenz (CBD COP16) im kolumbianischen Cali sollen die globalen Maßnahmen zum Schutz der Natur beschleunigt werden. Experten zeichnen ein düsteres Bild von der Lage des Planeten: Demnach ist die Lebensgrundlage sowohl von einer Million Pflanzen- und Tierarten als auch die des Menschen stark gefährdet. Große Fortschritte wurden in Cali jedoch noch nicht gemacht, hieß es am Dienstag von Greenpeace Österreich.

von APA