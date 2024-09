Arsenal nach 1:0-Derbysieg bei Tottenham Tabellenzweiter

Arsenal bleibt Titelverteidiger Manchester City in der englischen Fußball-Premier-League vor dem direkten Duell auf den Fersen. Der Vizemeister setzte sich am Sonntag im Nordlondon-Derby beim Erzrivalen Tottenham mit 1:0 (0:0) durch und liegt zwei Punkte hinter den "Citizens" auf Platz zwei. Das Goldtor zum dritten Auswärtssieg in Folge gegen Tottenham erzielte Innenverteidiger Gabriel Magalhaes per Kopf nach einem Corner (64.).

von APA