Arnautovic bleibt bei Inter Mailand - Bericht

ÖFB-Torjäger Marko Arnautovic wird laut einem Bericht der "Gazzetta dello Sport" auch in dieser Saison beim italienischen Fußball-Meister Inter Mailand bleiben. Wie die Sport-Tageszeitung am Dienstag berichtete, erhielt der 35-jährige Wiener den Vorzug gegenüber seinem Teamkollegen Joaquin Correa. Während der 30-jährige Argentinier die Nerazzurri demnach in diesem Sommer noch verlassen soll, bekommt Arnautovic einen Kaderplatz im Team von Trainer Simone Inzaghi.

von APA