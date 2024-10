Armani will sich in "zwei oder drei Jahren" zurückziehen

Im Alter von 90 Jahren denkt Italiens bekannter Modeschöpfer Giorgio Armani offen über die Pension nach. "Zwei oder drei Jahre an der Spitze des Unternehmens kann ich mir noch geben. Mehr nicht, das wäre negativ", sagte der Modemacher in einem Interview der Zeitung "Corriere della Sera". Armani fügt hinzu, er träume von einer Zukunft, in der er nicht mehr derjenige sein müsse, der "Ja" oder "Nein" sage und die Entscheidungen treffe.

von APA