Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) gibt am Montag (09.00 Uhr) die Arbeitslosenzahlen für Oktober bei einer Pressekonferenz bekannt. Erwartet wird ein erneuter Anstieg bei der Zahl der Menschen ohne Job und AMS-Schulungsteilnehmern. Ende September lag die Zahl der Arbeitslosen oder in Schulung gemeldeten Personen bei 354.665, ein Plus von knapp 34.000 Personen gegenüber dem Vorjahresmonat.

von APA