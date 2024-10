"Apollo von Belvedere" kehrt in Vatikanischen Museen zurück

Der "Apollo von Belvedere", eine der berühmtesten Skulpturen in den päpstlichen Kunstsammlungen, kehrt nach fast fünfjähriger Restaurierung wieder an seinen Standort zurück. Bei dem "heiklen Eingriff" galt es, der rund 1.900 Jahre alten Statue ihr Gleichgewicht zurückzugeben, "ohne ihre wunderbare Harmonie zu gefährden", teilten die Vatikanischen Museen laut Kathpress mit. Am Dienstag (15. Oktober) soll der frisch renovierte griechische Gott enthüllt werden.

von APA