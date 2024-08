Apache 207 singt sich nach "Miami" und kommt nach St. Pölten

Der deutsche Erfolgsrapper Apache 207 ("Komet") packt in seinem neuen Sommersong seine Koffer, aber auch für einen Besuch am Frequency Festival (14.-17-8.) in St. Pölten. "Miami" heißt die Single, mit der Apache es wieder an die Chartsspitze schaffen will. Der Song zeige erneut neue Seiten der musikalischen Vielfalt des Künstlers, teilte Sony zur Veröffentlichung der Single am Freitag mit. Ob das Lied auch bei seinem Gastspiel in Österreich zu hören ist, wird sich zeigen.

von APA