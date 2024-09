Apache 207 kündigt bei Tour auch Konzerte in Österreich an

Start der Hallentournee ist demnach am 21. November 2025 in Dortmund. Weitere Stationen sind Leipzig, Frankfurt, Oberhausen, Stuttgart, München, Wien, Köln, Hannover, Zürich, Berlin und Mannheim. Zum Abschluss soll der Musiker am 14. Februar 2026 in Hamburg auftreten.

Apache 207, der bürgerlich Volkan Yaman heißt, gehört zu den erfolgreichsten Rappern im deutschsprachigen Rauum. Sein Hit "Roller" katapultierte ihn 2019 an die Spitze der Charts. Der gebürtige Mannheimer ist in Ludwigshafen-Gartenstadt aufgewachsen.