Das Wiener Gratis-Buch ist heuer der im Jahr 1996 erschienene Roman "Picknick auf dem Eis" des Ukrainers Andrej Kurkow. Die Buch- und Leseförderungsaktion "Eine Stadt. Ein Buch." findet in diesem Jahr zum 23. Mal statt. Seit 2002 wird einmal im Jahr ein eigens hergestelltes Buch in einer Auflage von 100.000 Exemplaren gedruckt und in ganz Wien gratis verteilt.

von APA