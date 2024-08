Anastacia sagt weitere Konzerte wegen "akuter Erkrankung" ab

Anastacia hatte erst kürzlich an einer Abschiedstour von Peter Maffay in Deutschland teilgenommen. Die Sängerin feierte vor allem in den 2000er-Jahren große Erfolge in Europa, etwa mit Hitsingles wie "Paid My Dues" oder "Sick And Tired". In der Vergangenheit litt Anastacia unter schweren Erkrankungen, darunter Brustkrebs. Am 27. März 2025 ist ein Auftritt in der Wiener Stadthalle, Halle F, geplant.