Amsterdam mit Camping-Verbot für Swift-Fans ohne Tickets

Swift spielt am Donnerstag, Freitag und Samstag in der ausverkauften Arena in der niederländischen Hauptstadt. Vertreter der Stadt warnten die Fans auch vor dem sogenannten Taylor-gating, bei dem "Swifties", die keine Konzertkarte ergattern konnten, sich vor dem Stadion treffen und Freundschaftsbänder austauschen.

"Komm nur zur Arena, wenn Du zum Konzert gehst", sagte das für Großveranstaltungen zuständige Stadtratsmitglied Mick Werkendam. "Und das Dach der Arena ist geschlossen. Daher werdet Ihr von Taylor Swift oder dem Konzert nichts hören oder sehen." Zu Beginn von Swifts Europatournee in Paris hatten Fans schon tagelang vor den Konzerten ihre Zelte aufgeschlagen, um ihrem Idol so nah wie möglich zu kommen.

Swifts "Eras"-Tour, die im März 2023 in den USA begonnen hatte, wurde Ende vergangenen Jahres zur ersten Tournee überhaupt, die mehr als eine Milliarde Dollar (927 Millionen Euro) einbrachte. Bis zum Ende der Tournee im Dezember in Kanada dürfte sich diese Summe verdoppeln. Vom 8. bis 10. August tritt die aktuelle Pop-Königin drei Mal im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion in Wien auf.