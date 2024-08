AMS lehnt Kurzarbeit-Antrag von Liebherr ab

Der Antrag auf Kurzarbeit des Haushaltsgeräteherstellers Liebherr für 960 Mitarbeiter an seinem Standort im Osttiroler Lienz ist vom Arbeitsmarktservice (AMS) abgelehnt worden. Das Unternehmen will nun "Maßnahmen zur Kapazitätsanpassung" ergreifen und eine "alternative Lösung" suchen, hieß es in einer Stellungnahme Donnerstagfrüh. Wie diese aussehen könnte und ob damit ein Stellenabbau verbunden sein wird, war vorerst nicht klar.

von APA