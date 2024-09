Amman: Täter von Anschlag an Grenze war Jordanier

Der Anschlag an einem Grenzübergang zwischen dem israelisch besetzten Westjordanland und Jordanien mit drei Toten ist laut dem Innenministerium in Amman von einem Jordanier verübt worden. Dies ergaben "vorläufige Untersuchungen", hieß es am Sonntag. Nach israelischen Angaben war wenige Stunden zuvor ein Mann an der Allenby-Brücke aus einem Lkw gestiegen und hatte auf Mitarbeiter einer israelischen Sicherheitsfirma geschossen. Der Angreifer sei daraufhin erschossen worden.

von APA