Alfonso Cuarón erhält in Locarno Preis für Lebenswerk

Der fünffache Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón wird vom Filmfestival in Locarno mit einem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der mexikanische Filmregisseur und Drehbuchautor bewegt sich zwischen Low-Budget-Filmen in Mexiko und Hollywood-Blockbustern. Der Preis wird ihm am Sonntag, dem 11. August auf der Piazza Grande überreicht, wie das Locarno Film Festival am Mittwoch mitteilte.

von APA