Die Arbeiterkammer (AK) hat zu hoch verrechnete Betriebskosten von der Immobiliengesellschaft Estrella zurückgeklagt. In Summe bekommen Mieterinnen und Mieter 1,16 Mio. Euro zurück, wie die AK am Montag in einer Aussendung mitteilte. Im Schnitt gebe es 2.324 Euro pro Wohnung. Das Oberlandesgericht Wien und der Oberste Gerichtshof (OGH) hätten der AK nun Recht gegeben, die einen Verbandsprozess gegen Estrella führte. Die Mietenden mussten keine eigene Klage einbringen.

von APA