Adidas sperrt Runtastic in Österreich zu

Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas sperrt den Sport-App-Entwickler Runtastic in Pasching (Bezirk Linz-Land), Salzburg und Wien zu. Davon betroffen seien derzeit rund 170 Mitarbeitende, berichtete das Unternehmen in einer Presseaussendung nach einem Bericht auf "nachrichten.at" am Montag. Sie seien am Montag in einer Versammlung von der Geschäftsführung und Vertretern von adidas über die Situation und die damit verbundenen Konsequenzen informiert worden.

von APA