Adele verabschiedet sich mit großen Gefühlen von München

"Hello" und Goodbye: Popstar Adele hat sich von München verabschiedet - nach zehn Konzerten in rund vier Wochen. "Danke, München", rief die 36-Jährige am Samstagabend unter dem Jubel der mehr als 70.000 Menschen, die ihre Show in dem eigens für die Konzertreihe aufgebauten Pop-up-Stadion begeistert gefeiert hatten. Mit gutem Grund, denn die Britin hatte eine mitreißende Show geboten, mit toller Musik, guter Unterhaltung und großen Gefühlen.

von APA