Sängerin Adele hat sich beim letzten Auftritt ihrer Show-Reihe in Las Vegas unter Tränen von ihren Fans verabschiedet und ihre Ungewissheit über ihre nächsten Schritte ausgedrückt. "Ich mache mir wirklich in die Hose bei der Frage, was ich tun werde", sagte die 36-Jährige in Fan-Videos von der Show, die in den sozialen Medien geteilt wurden. "Ich habe keine Pläne, verdammt."

von APA