Acht Bundesheersoldaten bei UNIFIL-Einsatz leicht verletzt

Wie Ministeriumssprecher Michael Bauer der APA auf Nachfrage mitteilte, habe man Glück im Unglück gehabt. Die Verletzungen der Soldaten "gehen nicht über kleine Fleischwunden und Abschürfungen hinaus". Sie werden derzeit im Camp Naqoura medizinisch versorgt. Ein Ausfliegen der Verletzten und eine Rückkehr nach Österreich stehe momentan nicht zur Debatte, sagte Bauer.

"Wir verurteilen diesen Angriff auf das Schärfste und fordern die sofortige Aufklärung des Angriffes", wurde Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zuvor in einer Aussendung zitiert. Sie rief alle Kriegsparteien dazu auf, die Sicherheit der Blauhelmsoldaten zu gewährleisten. "Es kann und wird nicht toleriert, dass die Blauhelmsoldaten der UN-Friedensmission beabsichtigt oder unbeabsichtigt in Gefahr gebracht werden." Wie das Verteidigungsministerium der APA mitteilte, ist am Dienstag kein Medientermin der Ministerin zu dem Vorfall geplant.

Das UNIFIL-Camp Naqoura liegt etwa 110 Kilometer südlich von der libanesischen Hauptstadt Beirut an der Grenze zu Israel. Alle österreichischen UNIFIL-Soldaten sind dort stationiert. Die acht verletzten Soldaten waren laut Angaben des Ministeriums Angehörige des Instandsetzungszuges.

Die UNIFIL-Friedenstruppe ist seit 1978 im Libanon stationiert, sie umfasst etwa 10.000 Soldaten und Zivilkräfte. Österreich ist mit 158 Soldaten an der Mission beteiligt.