Abwärtstrend in der Industrie verschärfte sich im September

Der Abwärtstrend in der Industrie hat sich zum Herbstbeginn weiter beschleunigt. Der Bank-Austria-Einkaufsmanagerindex sank im September auf 42,8 Punkte, nach 44,4 Punkten im Vormonat August. "Die Rezession in der heimischen Industrie geht damit bereits ins dritte Jahr", kommentierte Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer laut Aussendung am Montag.

von APA