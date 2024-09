Absage der Zweitligaspiele in Floridsdorf und Horn

Der wetterbedingte Absage-Reigen in den heimischen Fußballligen ist auch am Samstag weitergegangen. Wie die Bundesliga am Samstagvormittag mitteilte, wurden die Zweitligaspiele des FAC gegen Liefering sowie vom SV Horn gegen die Vienna verschoben. Das Match in Floridsdorf hätte am Samstagnachmittag, jenes in Horn am Sonntagvormittag stattfinden sollen. Die aktuelle Wetterlage mit anhaltendem Regen und Starkwind sowie die schlechten Prognosen verhinderten dies jedoch.

von APA