Absage der Zweitligaspiele des FAC, Horns und von Sturm II

Termine für die Neuaustragungen gibt es noch nicht. Bereits am Freitag waren zwei Partien der 2. Liga (St. Pölten - Admira, Rapid II - Amstetten) sowie das Samstag-Bundesligaspiel zwischen Red Bull Salzburg und Austria Klagenfurt abgesagt worden. Auch in den unteren Ligen ruht dieses Wochenende über weite Strecken der Ball, vor allem im Osten des Landes. In allen Regionalligen gibt es Spielabsagen, in der Wiener Stadtliga wurden sämtliche Matches abgesagt.