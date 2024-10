Abriss der Hallen am früheren Wiener Nordwestbahnhof startet

Die ÖBB schaffen Platz - nämlich für eines der größten innerstädtischen Stadtentwicklungsgebiete. Das 44 Hektar große Gelände des ehemaligen Nordwestbahnhofs in der Brigittenau soll in Zukunft Wohnraum für 16.000 Menschen bieten. Damit dort gebaut werden kann, müssen die meisten Hallen und Gebäude weichen. Ihr Abriss beginnt nun, wie am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz erläutert wurde.

von APA