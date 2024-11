Der Zweiradhersteller KTM AG mit Hauptsitz in Mattighofen hat nach der Ankündigung weitreichender Einschnitte ins Unternehmen diese am Freitag konkretisiert. 300 Stellen fallen bis zum Jahresanfang 2025 weg. Der Betriebsurlaub über Weihnachten ist um eine zusätzliche Urlaubswoche in den Jänner gestreckt worden, danach folge bis Ende Februar ein Produktionsstopp, sagte ein Unternehmenssprecher der APA. Für diese Zeit gelte ein Wochenarbeitszeit von 30 Stunden.

von APA