Ein 53-jähriger Mann ist am Samstag in Wien-Simmering nach einer Kollision mit einem Bus der Linie 15A gestorben. Wie die Wiener Linien am Sonntag mitteilten kam es gegen 21.00 Uhr zu dem Unfall. Laut Landespolizeidirektion fuhr der Linienbus gerade auf der Grillgasse Richtung Simmeringer Hauptstraße. Der 53-Jährige befand sich am Gehsteig und wollte diesen vermutlich überqueren, übersah dabei den vorbeifahrenden Bus und lief in dessen rechte Seite.

von APA