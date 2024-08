53-Jähriger bei Forstarbeiten im Tiroler Unterland gestorben

Im Gemeindegebiet von Münster (Bezirk Kufstein) hat sich am Samstag ein tödlicher Forstunfall ereignet. Wie die Polizei am Sonntag meldete, hatten am späten Samstagnachmittag zwei deutsche Wanderer im Bereich Steinapfelsteig einen Waldarbeiter leblos aufgefunden.

von APA