526.000 Zuseher bei ORF-"Sommergespräch" mit Werner Kogler

Im Schnitt 526.000 Zuseher haben am Montagabend das ORF-"Sommergespräch" mit Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler verfolgt. Der Marktanteil betrug für den Polit-Talk 24 Prozent. Damit bewegte sich der Polit-Talk in etwa auf Augenhöhe mit dem Auftakt in der Vorwoche, als 543.000 Zuseher bei 22 Prozent Marktanteil das Interview mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verfolgt hatten.

von APA