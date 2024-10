50 Milliarden Dollar Schaden durch Hurrikan "Milton"

US-Präsident Joe Biden hat den Schaden in Florida durch Hurrikan "Milton" mit 50 Milliarden US-Dollar angegeben, umgerechnet fast 46 Milliarden Euro. Biden sprach bei einer Pressekonferenz von ersten Schätzungen. Der Präsident plant, am Sonntag die verwüstete Region zu besuchen. Rund 1,8 Millionen Haushalte in Florida waren am Samstag weiter ohne Strom, wie aus Daten der US-Website PowerOutage hervorging. Nach Zählungen mehrerer US-Medien stieg die Zahl der Toten auf 17.

von APA