470er-Segler Vadlau/Mähr als klar Führende ins Medal Race

Nachdem am Vortag in der 470er-Kategorie alle angesetzten Wettfahrten windbedingt gestrichen worden waren, gab es diesbezüglich auch am Dienstag gewisse Probleme. Zunächst hatte zu Mittag wegen Leichtwind zugewartet werden müssen, ehe es dann doch losgehen konnte. Die dritte und letzte Wettfahrt des Tages vor der Medaillen-Entscheidung konnte aber nicht mehr durchgeführt wurden.

Vadlau/Mähr halten - ein Streichresultat abgezogen - bei 24 Punkten, die Spanier Jordi Xammar/Nora Brugman als ihre ersten Verfolger bei 31 Zählern. Es folgen die Japaner Keiju Okada/Miho Yoshioka mit 35 Punkten. Das viertplatzierte schwedische Duo hat 39 Zähler auf dem Konto. Auch unter Berücksichtigung doppelter Punktevergabe im Medal Race sieht es für das ÖOC-Gespann also gut aus. Bis dato hat es nur eine Medaille für das rot-weiß-rote Aufgebot bei den Paris-Spielen gegeben, und zwar am vergangenen Mittwoch durch Judoka Michaela Polleres (Bronze).

In der Formula Kite ist Valentin Bontus nach einem fünften Platz zum Auftakt seines Arbeitstages sowie einen 20. und letzten als Streichresultat Gesamtdritter mit 17 Zählern hinter dem Slowenen Toni Vodisek (12) und Maximilian Maeder aus Singapur (15.). Kitesurferin Alina Kornelli wurde einmal Fünfte (Gesamtelfte), der Nacra 17 mit Lukas Haberl/Tanja Frank Neunter und Zehnter und 16., was Gesamtrang 15 ergab. Das Medal Race der besten zehn am Mittwoch wurde somit verpasst.