36-jähriger Mann in Kärnten erschossen

Ein 36-Jähriger ist am Donnerstagabend in Knappenberg (Gemeinde Hüttenberg, Bezirk St. Veit an der Glan) von einem Bekannten mit einem Gewehr erschossen worden. Die Tat hatte sich gegen 23.00 Uhr ereignet. Der Tatverdächtige, ein 43-jähriger Österreicher, wurde festgenommen, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.

von APA