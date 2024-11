Ein 36-jähriger Ungar hat bereits am Donnerstagabend in St. Georgen an der Stiefing (Bezirk Leibnitz) zwei Kinder mit einem Messer bedroht. Danach legte er auch noch einen Brand in einem Wohnhaus, bei dem erheblicher Sachschaden entstand, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde festgenommen, er ist geständig.

von APA