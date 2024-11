Die "ORF-"Gala für Licht ins Dunkel" hat am Freitagabend 3,04 Millionen Euro an Spenden eingespielt. Die seit dem Vorjahr neugestaltete Sendung erreichte auf ORF2 ab 20.15 Uhr durchschnittlich 377.000 Seherinnen und Seher, teilte der ORF am Samstag in einer Aussendung mit. Der Gala-Abend wurde umfassend barrierefrei ausgestrahlt, also mit Live-Untertitelung und -Übersetzung in Österreichische Gebärdensprache sowie Live-Audiodeskription.

von APA