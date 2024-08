22 Einbrüche in Wien und NÖ mit 200.000 Euro Schaden geklärt

Da der Verdacht bestand, dass der Tresor von einem Einbruch stammte und es sich womöglich nicht ausschließlich um ein Umweltdelikt handelte, wurden Erhebungen aufgenommen. "Es wurde nichts überstürzt", betonte Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntag gegenüber der APA. Durch umfangreiche und akribische Maßnahmen seien die Ermittler des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Nord - Gruppe Schaffer, auf drei rumänische Staatsbürger im Alter von 29, 31 und 41 Jahren gekommen.

Die Beschuldigten schlugen Fenster ein oder brachen diese auf, um in die Häuser zu gelangen. Anschließend stahlen sie vorwiegend Tresore, Schmuck und Bargeld. Im Zuge von Observationen und Mobiltelefonauswertungen wurden dem Trio insgesamt drei Einbrüche in Wien-Liesing und Wien-Floridsdorf sowie 19 in den niederösterreichischen Bezirken Baden, Mödling und Bruck an der Leitha nachgewiesen, erläuterte Dittrich. Die Ermittler gehen davon aus, dass es noch eine Dunkelziffer an weiteren begangenen Taten gibt.

Zwei der Männer wurden Ende Mai im Zuge eines Einbruchs in Gainfarn im Gemeindegebiet von Bad Vöslau (Bezirk Baden) von Beamten der Direktion Spezialeinheiten (DSN)/Einsatzkommando Cobra festgenommen, der dritte wurde in Rumänien gefasst und nach Österreich ausgeliefert. Einer der Beschuldigten ist größtenteils geständig, die beiden anderen verweigerten die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden alle drei in eine Justizanstalt gebracht.