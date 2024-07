180.000 Besucher zum Electric Love Festival erwartet

Als bekannteste Musiker im diesjährigen Line-Up gelten Armin van Buuren, Bausa, Boris Brejcha, Timmy Trumpet, Fisher, Scooter, The Chainsmokers, DJ Snake, Chase, Ski Aggu und Oliver Heldens. Viel Zeit und Energie dürfte heuer in den offiziellen Auftakt am Donnerstagabend geflossen sein: Am 17-minütigen Eröffnungsspektakel wirken 100 Musiker, Künstler und Techniker mit.

Das Festival, das 2013 als zweitägige Veranstaltung gestartet ist, gilt heute als größtes elektronisches Musikfestival Österreichs und wurde erst in der Vorwoche von den Leserinnen und Lesern des renommierten britischen "DJ Magazine" auf Platz 32 der weltweit 100 besten EDM-Festivals für 2024 gewählt.

Die Anreise zum Festival beginnt am Mittwoch, die Abreise erfolgt am Sonntag. Am Areal stehen drei Campingplätze und ein 24-Stunden-Supermarkt zur Verfügung, zwischen dem Hauptbahnhof Salzburg und dem Festivalgelände verkehren regelmäßig Shuttlebusse. Bezahlt wird bargeldlos. Die Veranstalter haben im Vorfeld betont, verstärkt auf Nachhaltigkeit setzen zu wollen. Neben einem verpflichtenden Müllpfand, das bei Rückgabe eines vollen Müllsacks bei Abbau der Zelte am Campingplatz wieder rückerstattet wird, helfen wie im Vorjahr Freiwillige der Young Caritas beim Aufräumen. Das soll den einen oder anderen Besucher dazu animieren, selbst seinen Müll wegzuräumen.

(S E R V I C E - Programm und Tickets unter . Karten für die regulären Kategorien sind noch verfügbar, VIP- und Spezial-Tickets sind ausverkauft)