Bei einem Verkehrsunfall in Scharnitz (Bezirk Innsbruck-Land) ist in der Nacht auf Sonntag ein 16 Jahre alter Bursche ums Leben gekommen, der den sogenannten L17-Führerschein erwerben wollte. Das gab die Polizei am Sonntagnachmittag bekannt. Der Bursche war mit einem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und mehrere Meter tief in das Flussbett der Isar gestürzt.

von APA