13-Jähriger in Wiener Bad sexuell missbraucht und bedroht

Der 50-Jährige stand unter dem dringenden Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Offenbar soll der Mann den Buben aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an sich selbst und an ihm durchzuführen. Die Staatsbürgerschaft des Tatverdächtigen konnte indes noch nicht abschließend festgestellt werden, sagte ein Polizeisprecher der APA.