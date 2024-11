Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat die Nations-League-Gruppe 3 der Liga B auf Platz zwei abgeschlossen und muss damit im März um den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse kämpfen. Durch ein 1:1 gegen Slowenien am Sonntag verpasste die ÖFB-Auswahl Rang eins mit zwei Punkten Rückstand auf Norwegen. Romano Schmid schoss die Gastgeber vor 46.000 Zuschauern im ausverkauften Wiener Happel-Stadion in Führung (27.), Adam Gnezda Cerin gelang der Ausgleich (81.).

von APA