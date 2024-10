Nach den verheerenden Überflutungen im September sind seitens des Landes Niederösterreich 10.000 Anträge auf Hochwasserhilfe bearbeitet worden. Ausbezahlt wurden bisher rund 195 Millionen Euro, hielten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesvize Stephan Pernkopf (beide ÖVP) am Donnerstag per Aussendung fest. Einsätze laufen indes in Teilen des Bundeslandes noch immer.

von APA