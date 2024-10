Nach dem Durchzug des Tropensturms "Trami" auf den Philippinen ist die Zahl der Toten am Sonntag auf 100 gestiegen. Nach Angaben der Polizei wurden in der am stärksten betroffenen Region Bicol 38 Tote gezählt. In Batangas südlich der Hauptstadt Manila starben 55 Menschen. In der Provinz Cavite wurden zwei Tote verzeichnet, in anderen Provinzen wurden fünf Leichen geborgen.

von APA