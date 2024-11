Jakob Pöltl hat am Donnerstag (Ortszeit) das 100. Double-Double seiner Karriere in der National Basketball Association (NBA) erzielt. Der Center steuerte zum 110:105 der Toronto Raptors gegen die Minnesota Timberwolves 15 Punkte und zwölf Rebounds bei. Damit schrieb der 29-jährige Wiener gleichzeitig zum vierten Mal in Folge doppelt zweistellig an. Hinzu kamen zwei Assists in 28:47 Einsatzminuten.

von APA