Zwölf Tote bei Angriff auf ukrainische Stadt Krywyj Rih

Erst am Mittwoch waren durch einen russischen Raketenschlag in der Großstadt mindestens vier Menschen getötet worden. Krywyh Rih liegt etwa 70 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Die Angriffe erfolgen vor dem Hintergrund der stockenden Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine. US-Präsident Donald Trump hatte erst am Wochenende öffentlich Unmut über Kreml-Chef Wladimir Putin geäußert und kritisiert, dass dieser die Legitimität Selenskyjs nicht anerkenne.