Ein Mann ist am Samstagnachmittag in Wien-Donaustadt ausgerastet, da ihm wegen mitgebrachter Speisen und Getränke der Zutritt zu einem Indoor-Spielplatz verwehrt wurde. Er bespuckte und beschimpfte demnach das Sicherheitspersonal und trat anschließend mit dem Fuß gegen die Eingangstüre. "Bevor der Familienvater sich in Richtung des Parkplatzes entfernte, habe er noch den rechten Arm zum Hitlergruß ausgestreckt", berichtete die Polizei am Sonntag.

von APA